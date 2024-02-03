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В прокуратурі назвали кількість дітей, які загинули внаслідок війни в Україні

3 лютого 2024 12:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В прокуратурі назвали кількість дітей, які загинули внаслідок війни в Україні
Діти біля зруйнованих будівель. Ілюстративне фото: PAP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Ювенальні прокурори встановили, що внаслідок війни в Україні загинуло вже 522 дитини. Також стало відомо, що через російську збройну агресію постраждало понад 1739 дітей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

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В Україні внаслідок війни загинули 522 дитини

Зазначається, що через вторгнення РФ на територію України загинули 522 дитини. Як зазначають прокурори, від бойових дій також постраждало понад 1739 дітей

"Станом на ранок 3 лютого 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 522 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — заявили в Офісі Генпрокурора.

У відомстві підкреслили, що ці дані наразі не остаточні, фактична кількість загиблих може бути більшою. Зараз правоохоронці працюють у прифронтових зонах та на місці бойових дій на окупованих та звільнених територіях. Прокурори встановлюють точну кількість загиблих.

Найбільші показники у Донецькій області, де постраждало 508 дітей, у Харківській області — 327 дітей, у Херсонській — 146, у Київській — 130, у Дніпропетровській — 111, у Миколаївській — 101, у Запорізькій — 100, у Чернігівській — 72, у Луганській — 67.

Також в правоохоронному органі додали, що 2 лютого через ворожі атаки росіян у Херсоні постраждав 17-річний хлопець.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора
Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Нагадаємо, ексуповноважений з прав дитини Микола Кулеба розповів, що під час Українського тижня у Вашингтоні виступили українські діти, які були викрадені Росією. Вони свідчили про злочини країни-агресорки.

Додамо, ворог завдав чергового удару по Куп'янську, що на Харківщині, у суботу вранці, 3 лютого. В місті пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок, приватні будівлі, електромережі та інша цивільна нежитлова інфраструктура.

Також ми писали про те, що загарбники атакували Кривий Ріг в ніч на суботу, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

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діти
Україна
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Росія
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