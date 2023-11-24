В РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым

Украинский беспилотник. Фото иллюстративное: Укроборонпром

Этой ночью у оккупантов было громко. В Крыму их объекты атаковали не менее 13 беспилотников. Враг уверяет, что все они были сбиты.

Об этом сообщили в минобороны государства-агрессора.

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Атака БпЛА на Крым

"Сегодня ночью нейтрализована попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оккупантов.

Также враг сообщил, что дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БпЛА, из которых 13 над Крымским полуостровом и три над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

Напомним, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.