Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым arrow

В РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым

24 ноября 2023 07:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В РФ заявили о массированной атаке беспилотников на Крым
Украинский беспилотник. Фото иллюстративное: Укроборонпром
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью у оккупантов было громко. В Крыму их объекты атаковали не менее 13 беспилотников. Враг уверяет, что все они были сбиты.

Об этом сообщили в минобороны государства-агрессора.

Читайте также:
дрон
Сообщения минобороны РФ об атаке дронов на Крым. Фото: скриншот

Атака БпЛА на Крым

"Сегодня ночью нейтрализована попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оккупантов.

Также враг сообщил, что дежурными средствами ПВО уничтожено 16 БпЛА, из которых 13 над Крымским полуостровом и три над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что ГУР прокомментировали недавно опубликованное видео с Крымским мостом. Разведчики говорят: это сигнал всем украинцам и крымским татарам, которые ждут возвращения законной власти на полуостров, без намеков.

Напомним, что Украине в начале ноября удалось поразить очень важную цель во временно оккупированном Крыму. Пострадала дорогостоящая военная авиация ВС РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме