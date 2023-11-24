В РФ заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Український безпілотник. Фото ілюстративне: Укроборонпром

Цієї ночі в окупантів було гучно. У Криму їх об'єкти атакували щонайменше 13 безпілотників. Ворог запевняє, що всі вони були збиті.

Про це повідомили в міноборони держави-агресора.

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Атака БпЛА на Крим

"Сьогодні вночі нейтралізована спроба київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по об'єктам на території Російської Федерації", — говориться у повідомленні окупантів.

Також ворог повідомив, що черговими засобами ППО знищено 16 БпЛА, з яких 13 — над Кримським півостровом і три — над територією Волгоградської області.

Раніше ми повідомляли, що ГУР прокоментували нещодавно опубліковане відео з Кримським мостом. Розвідники кажуть: це сигнал всім українцям та кримським татарам, які чекають на повернення законної влади на півострів, без жодних натяків.

Нагадуємо, що Україні на початку листопада вдалося вразити дуже важливу ціль у тимчасово окупованому Криму. Постраждала дорога військова авіація ЗС РФ.