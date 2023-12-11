В России хотят приобщить оккупированные территории к президентским выборам

Российские полицейские на избирательном участке на ТОТ Украины. Иллюстративное фото: росСМИ

Российская центральная избирательная комиссия приняла постановление провести президентские выборы весной следующего года на оккупированных территориях Украины. Ранее на них кремлевские гауляйтеры объявили военное положение.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как заявила Москва, к консультациям были привлечены уполномоченные члены из ЦИК, Министерства обороны и ФСБ России, а также из террористического правительства временно оккупированных регионов Луганской, Донецкой, Запорожской областей. Полномочия последних были утверждены главарями ЛДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным и коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Заявление ЦИК РФ. Источник: соцсети

Напомним, что ранее действующий президент России Владимир Путин смог сохранить высокий уровень поддержки населения страны-террористки в войне против украинцев. А не так давно глава Кремля официально заявил , что в пятый раз выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства во время выборов президента в марте 2024 года.