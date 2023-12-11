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В России хотят приобщить оккупированные территории к президентским выборам

11 декабря 2023 17:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В России хотят приобщить оккупированные территории к президентским выборам
Российские полицейские на избирательном участке на ТОТ Украины. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская центральная избирательная комиссия приняла постановление провести президентские выборы весной следующего года на оккупированных территориях Украины. Ранее на них кремлевские гауляйтеры объявили военное положение.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как заявила Москва, к консультациям были привлечены уполномоченные члены из ЦИК, Министерства обороны и ФСБ России, а также из террористического правительства временно оккупированных регионов Луганской, Донецкой, Запорожской областей. Полномочия последних были утверждены главарями ЛДНР Леонидом Пасечником и Денисом Пушилиным и коллаборантами Евгением Балицким и Владимиром Сальдо.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов Главы государства на территории данных субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В России хотят приобщить оккупированные территории к президентским выборам
Заявление ЦИК РФ. Источник: соцсети

Напомним, что ранее действующий президент России Владимир Путин смог сохранить высокий уровень поддержки населения страны-террористки в войне против украинцев. А не так давно глава Кремля официально заявил , что в пятый раз выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства во время выборов президента в марте 2024 года.

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