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В Росії хочуть долучити окуповані території до президентських виборів

11 грудня 2023 17:54
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Ілля Рябінін
редактор
В Росії хочуть долучити окуповані території до президентських виборів
Російські поліцейські на виборчій дільниці у ТОТ України. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська центральна виборча комісія ухвалила постанову провести президентські вибори навесні наступного на окупованих територіях України. Раніше на них кремлівські гауляйтери оголосили воєнний стан.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Як заявила Москва, до консультацій було залучено уповноважених членів із ЦВК, Міністерства оборони та ФСБ Росії, а також із терористичного уряду тимчасово окупованих регіонів Луганської, Донецької, Запорізької областей. Повноваження останніх були затверджені ватажками ЛДНР Леонідом Пасічником та Денисом Пушиліним, та колаборантами Євгеном Балицьким та Володимиром Сальдо.

"Усі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів Голови держави на території даних суб'єктів Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

В Росії хочуть долучити окуповані території до президентських виборів
Заява ЦВК РФ. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше чинний російський президент Володимир Путін зміг зберегти високий рівень підтримки населення країни-терористки у війні проти українців. А не так давно голова Кремля офіційно заявив, що вп'яте висуне свою кандидатуру на пост голови держави під час виборів президента у березні 2024 року.

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