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В России местные чиновники задабривают семьи погибших оккупантов холодильниками

15 ноября 2023 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В России местные чиновники задабривают семьи погибших оккупантов холодильниками
Семья погибшего российского оккупанта. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские чиновники придумали, как задабривать семьи погибших оккупантов. Они решили "помогать" им холодильниками.

Об этом сообщает Gulagu.net.

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Помощь для семей погибших оккупантов

РосТВ показывает кадры, на которых видно, как семьям погибших российских оккупантов подарили холодильники. Женщина захватчика подчеркивает, что очень довольна. Она воспитывает троих детей.

"Спасибо огромное, от всей, правда, от всей души и всего сердца", — говорит женщина.

Также холодильник от местных чиновников получила вдова с пятью детьми.

"У них забрали мужчин, лишили их кормильцев и родителей, но дали пустые холодильники и они...благодарны", — говорится в сообщении.

Напомним, что это не первый случай "помощи" для семей погибших оккупантов. Так, в феврале им выдавали пакеты с пельменями.

Также мы писали, что в Республике Тива (Россия) семье мобилизованного солдата Саяна Монгуша, погибшего на войне в Украине, выдали компенсацию, но не денежную. Жизнь оккупанта оценили дровами.

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