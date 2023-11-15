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В Росії місцеві чиновники задобрюють сім'ї загиблих окупантів холодильниками

15 листопада 2023 15:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Росії місцеві чиновники задобрюють сім'ї загиблих окупантів холодильниками
Сім'я загиблого російського окупанта. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські чиновники вигадали, як задобрювати сім'ї загиблих окупантів. Вони вирішили "допомагати" їм холодильниками.

Про це повідомляє Gulagu.net.

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Допомога для сімей загиблих окупантів

РосТБ показує кадри, на яких видно, як сім'ям загиблих російських окупантів подарували холодильники. Жінка загарбника наголошує, що дуже задоволена. Вона виховує трьох дітей.

"Спасибі величезне, від усієї, правда, від усієї душі і всього серця", — каже жінка.

Також холодильник від місцевих чиновників отримала вдова з п'ятьма дітьми. 

"У них забрали чоловіків, позбавили їх годувальників і батьків, але дали порожні холодильники і вони... вдячні", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що це не перший випадок "допомоги" для сімей загиблих окупантів. Так, у лютому їм видавали пакети з пельменями.

Також ми писали, що у Республіці Тива (Росія) сім'ї мобілізованого солдата Саяна Монгуша, який загинув на війні в Україні, видали компенсацію, однак не грошову. Життя окупанта оцінили дровами.

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