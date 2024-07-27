Нефтеперерабатывающий завод в Рязани и аэродром Дягилево атаковали беспилотники

В России раздалась серия взрывов — беспилотники атаковали авиабазу в Рязани
Ночью и утром 27 июля Рязань подверглась атаке БпЛА. Целью ударных дронов были нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром Дягилев: там раздались мощные взрывы.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Атака беспилотников на Рязань
Минобороны РФ заявило, что все 7 БПЛА над Рязанской областью были сбиты.
"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", — говорится в сообщении.
По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, ущерба и пострадавших в результате атаки беспилотников нет.
Напомним, в России власти нескольких областей пожаловались на атаку ударных дронов в ночь 27 июля. Речь идет о взрывах в Курской и Брянской областях, в то же время в Воронежской предупредили об угрозе обстрела.
Также во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля раздавались взрывы — якобы работала ПВО. Однако после звуков загорелся пожар на аэродроме "Саки".
Также недавно произошла детонация газовоздушной смеси на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе России. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.
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