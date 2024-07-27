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В России раздалась серия взрывов — беспилотники атаковали авиабазу в Рязани

27 июля 2024 08:35
Галина Шподарева - редактор
Нефтеперерабатывающий завод в Рязани и аэродром Дягилево атаковали беспилотники
Украинский беспилотник. Фото иллюстративное: Chas News
Галина Шподарева - редактор

Ночью и утром 27 июля Рязань подверглась атаке БпЛА. Целью ударных дронов были нефтеперерабатывающий завод и военный аэродром Дягилев: там раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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Минобороны РФ заявило, что все 7 БПЛА над Рязанской областью были сбиты.

"Дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Рязанской области", — говорится в сообщении.

В России раздалась серия взрывов — украинские беспилотники атаковали авиабазу в Рязани - фото 1

По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, ущерба и пострадавших в результате атаки беспилотников нет. В России раздалась серия взрывов — украинские беспилотники атаковали авиабазу в Рязани - фото 2

Напомним, в России власти нескольких областей пожаловались на атаку ударных дронов в ночь 27 июля. Речь идет о взрывах в Курской и Брянской областях, в то же время в Воронежской предупредили об угрозе обстрела.

Также во временно оккупированном Крыму в ночь на 26 июля раздавались взрывы — якобы работала ПВО. Однако после звуков загорелся пожар на аэродроме "Саки".

Также недавно произошла детонация газовоздушной смеси на крупнейшем газовом месторождении "Роснефти" в Ямало-Ненецком автономном округе России. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро получили травмы.

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