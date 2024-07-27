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В Росії пролунала серія вибухів —безпілотники атакували авіабазу в Рязані

27 липня 2024 08:35
Галина Шподарева - редактор
Нафтопереробний завод в Рязані та аеродром Дягилеве атакували безпілотники
Український безпілотник. Фото ілюстративне: Chas News
Галина Шподарева - редактор

Вночі та вранці 27 липня Рязань зазнала атаки БпЛА. Цілями ударних дронів, ймовірно, були нафтопереробний завод та військовий аеродром Дягилеве: там пролунали потужні вибухи. 

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

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Міноборони РФ заявило, що всі 7 БПЛА над Рязанською областю було збито.

"Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", — йдеться в повідомленні. 

В Росії пролунала серія вибухів — українські безпілотники атакували авіабазу в Рязані - фото 1

За інформацією губернатора Рязанської області Павла Малкова, збитків та постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає. В Росії пролунала серія вибухів — українські безпілотники атакували авіабазу в Рязані - фото 2

Нагадаємо, у Росії влада кількох областей поскаржилася на атаку ударних дронів в ніч 27 липня. Йдеться про вибухи в Курській і Брянській областях, водночас у Воронезькій попередили про загрозу обстрілу.

Також у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 26 липня лунали вибухи — нібито працювала ППО. Однак після звуків зайнялась пожежа на аеродромі "Саки".

Також нещодавно трапилась детонація газоповітряної суміші на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.

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