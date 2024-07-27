Нафтопереробний завод в Рязані та аеродром Дягилеве атакували безпілотники

Український безпілотник. Фото ілюстративне: Chas News

Вночі та вранці 27 липня Рязань зазнала атаки БпЛА. Цілями ударних дронів, ймовірно, були нафтопереробний завод та військовий аеродром Дягилеве: там пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Міноборони РФ заявило, що всі 7 БПЛА над Рязанською областю було збито.

"Черговими засобами ППО сім українських безпілотних літальних апаратів знищено над територією Рязанської області", — йдеться в повідомленні.

За інформацією губернатора Рязанської області Павла Малкова, збитків та постраждалих внаслідок атаки безпілотників немає.

Нагадаємо, у Росії влада кількох областей поскаржилася на атаку ударних дронів в ніч 27 липня. Йдеться про вибухи в Курській і Брянській областях, водночас у Воронезькій попередили про загрозу обстрілу.

Також у тимчасово окупованому Криму в ніч проти 26 липня лунали вибухи — нібито працювала ППО. Однак після звуків зайнялась пожежа на аеродромі "Саки".

Також нещодавно трапилась детонація газоповітряної суміші на найбільшому газовому родовищі "Роснєфті" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії. Внаслідок вибуху загинула одна особа, ще семеро отримали травми.