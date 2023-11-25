В СБУ рассказали, как россияне помогли атаковать Крымский мост

Последствия удара по Крымскому мосту. Фото: скриншот с видео телеграмм-каналов

Служба безопасности Украины осуществляла атаки по Крымскому мосту, в частности, благодаря россиянам. Нашим спецслужбам удалось провести ряд успешных операций.

Об этом идет речь в фильме "СБУ: Спецоперации победы", сообщает Телевизионная служба новостей.

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Как рассказывает военная контрразведка Украины на позывной "Енот", россиянка сама того не зная сотрудничала с СБУ.

"Одним из таких моментов стало сообщение россиянки, которая отдыхала в районе Крымского моста на яхте и сняла внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала нам понимание в какой точке надо атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение", — говорится в сообщении.

Военный контрразведки Украины на позывной "Енот. Фото: скриншот с видео

Он добавляет, что разведчики понимали, как это должно выглядеть с помощью документов, впрочем, другое дело, как это сделано вживую.

Значительную часть информации СБУ получала из открытых источников.

"Каждый россиянин со смартфоном — это наш лучший друг. Мы имеем возможность наблюдать многие объекты внутри самой России, на оккупированных территориях. Пусть больше звонят и снимают и записывают ", — говорит военный контрразведки.

Добавим, глава СБУ Василий Малюк рассказал, как Служба безопасности Украины уничтожала Крымский мост. В работе тогда использовались надводные морские дроны Sea Baby.