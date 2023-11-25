Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В СБУ рассказали, как россияне помогли атаковать Крымский мост arrow

В СБУ рассказали, как россияне помогли атаковать Крымский мост

25 ноября 2023 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В СБУ рассказали, как россияне помогли атаковать Крымский мост
Последствия удара по Крымскому мосту. Фото: скриншот с видео телеграмм-каналов
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Служба безопасности Украины осуществляла атаки по Крымскому мосту, в частности, благодаря россиянам. Нашим спецслужбам удалось провести ряд успешных операций.

Об этом идет речь в фильме "СБУ: Спецоперации победы", сообщает Телевизионная служба новостей.

Читайте также:

Как россияне помогали ВСУ уничтожать Крымский мост

Как рассказывает военная контрразведка Украины на позывной "Енот", россиянка сама того не зная сотрудничала с СБУ.

"Одним из таких моментов стало сообщение россиянки, которая отдыхала в районе Крымского моста на яхте и сняла внутренние конструкции арки моста. Эта информация дала нам понимание в какой точке надо атаковать мост, чтобы нанести максимальное повреждение", — говорится в сообщении.

Военный контрразведки Украины на позывной "Енот. Фото: скриншот с видео

Он добавляет, что разведчики понимали, как это должно выглядеть с помощью документов, впрочем, другое дело, как это сделано вживую.

Значительную часть информации СБУ получала из открытых источников.

"Каждый россиянин со смартфоном — это наш лучший друг. Мы имеем возможность наблюдать многие объекты внутри самой России, на оккупированных территориях. Пусть больше звонят и снимают и записывают ", — говорит военный контрразведки.

Добавим, глава СБУ Василий Малюк рассказал, как Служба безопасности Украины уничтожала Крымский мост. В работе тогда использовались надводные морские дроны Sea Baby.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме