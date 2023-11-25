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В СБУ розповіли, як росіяни допомогли атакувати Кримський міст

25 листопада 2023 03:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В СБУ розповіли, як росіяни допомогли атакувати Кримський міст
Наслідки удару по Кримському мосту. Фото: скриншот з відео телеграм-каналів
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Служба безпеки України здійснювала атаки по Кримському мосту, зокрема, завдяки росіянам. Нашим спецслужбам вдалося провести там низку успішних операцій.

Про це йдеться у фільмі "СБУ: Спецоперації перемоги", повідомляє Телевізійна служба новин. 

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Як розповідає військовий контррозвідки України на позивний "Єнот", росіянка сама того не знаючи співпрацювала з СБУ.

"Одним із таких моментів став допис росіянки, яка відпочивала в районі Кримському мосту на яхті і зняла внутрішні конструкції арки моста. Ця інформація дала нам розуміння в якій точці треба атакувати міст, щоб нанести максимальне пошкодження", — йдеться в повідомленні.

Військовий контррозвідки України на позивний "Єнот. Фото: скриншот з відео

Він додає, що розвідники розуміли, як це має виглядати за допомогою документів, утім, інша справа, як це зроблено наживо.

Відтак значну частину інформації СБУ отримувала з відкритих джерел.

"Кожен росіянин зі смартфон — це наш кращий друг. Ми маємо змогу спостерігати багато об'єктів всереддині самої Росії, на окупованих територіях. Нехай більше телефонують і знімають і записують", — каже військовий контрозвідки.

Додамо, голова СБУ Василь Малюк розповів, як Служба безпеки України знищувала Кримський міст. В роботі тоді використовувалися надводні морські дрони Sea Baby.

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