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В селе Гроза рассказали о предателях, которые навели ракету на кафе с гражданскими

13 октября 2023 16:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В селе Гроза рассказали о предателях, которые навели ракету на кафе с гражданскими
Последствия российских обстрелов 5 октября 2023 года. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Попадание в кафе в селе Гроза на Харьковщине стало возможным из-за деятельности наводчиков-коллаборантов. В селе никто не ожидал, что братья Мамоновы, совершившие этот преступный шаг, наведут огонь на родной дом.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Юлия Бойко.

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Россияне попали благодаря действиям коллаборантов

"Местные жители знали тех, кто привел ракету. Это были братья Владимир и Дмитрий Мамоновы, которые родились в этой деревне и жили в нем уже некоторое время", — рассказала корреспондентка Новости.LIVE.

Местные жители рассказали, что в начале полномасштабной войны братья Мамоновы перешли на сторону российских захватчиков. Они работали в так называемой народной полиции.

Старший брат избивал односельчан, издевался над ними. Он был также среди тех преступников, которые пытали людей в застенках, которые нашли украинские правоохранители после деоккупации Харьковской области.

Также удалось пообщаться с одним из одноклассников Владимира, который рассказал, что в школе у него не было уважения среди сверстников.

В том, что Владимир перешел на сторону врага, он не был удивлен, но то, что братья навели огонь на свою родную деревню, стало неожиданностью для всех.

Предатели, которые ракету на Грозу

Служба безопасности Украины обнаружила преступников, наводивших удар на мирных людей в селе Гроза.

"Злоумышленниками оказались двое местных жителей — 30-летний Владимир Мамонов и его младший брат, 23-летний Дмитрий Мамонов, которые во время оккупации региона перешли на сторону рашистов", — говорится в сообщении.

За это предатели получили "должности" в рядах оккупационного "управления внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области". Россияне назначили одного из них "водителем конвойной группы", а другого — "инспектором дорожно-патрульной службы".

Ранее мы рассказывали, в Национальной полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара российских войск по кафе в Харьковской области. Всего в результате вражеского обстрела села Гроза погибли 59 человек, которые были на поминках погибшего военного.

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