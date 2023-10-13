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В селі Гроза розповіли про зрадників, які навели ракету на кафе з цивільними

13 жовтня 2023 16:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В селі Гроза розповіли про зрадників, які навели ракету на кафе з цивільними
Наслідки російського обстрілу 5 жовтня 2023 року. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Влучання у кафе у селі Гроза, що на Харківщині стало можливим через діяльність навідників-колаборантів. В селі ніхто не очікував що брати Мамонови, які здійснили цей злочинний крок, наведуть вогонь на рідний дім.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Юлія Бойко.

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"Місцеві мешканці знали тих, хто навів ракету. Це були брати Володимир і Дмитро Мамонови, які народилися в цьому селі і жили в ньому вже певний час", — розповіла кореспондентка Новини.LIVE. 

Місцеві мешканці розповіли, що на початку повномасштабної війни брати мамонови перейшли на бік російських загарбників. Вони працювали у так званій народній поліції. 

Старший брат бив односельчан, знущався над ними. Він був також серед тих злочинців, які катували людей у катівнях, які знайшли українські правохоронці після деокупації Харківської області.

Також вдалося поспілкувалися з одним із однокласників Володимира, який розповів, що в школі той не мав поваги серед однолітків.

В тому що Володимир перейшов на бік ворога, він не був здивований, але те що брати навели вогонь на своє рідне село стало несподіванкою для всіх.

Зрадники, які навели ракету на Грозу

Служба безпеки України виявила злочинців, які наводили удар на мирних людей у селі Гроза. 

"Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів — 30-річний Володимир Мамонов та його молодший брат, 23-річний Дмитро Мамонов, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів", — йдеться у повідомленні.

За це зрадники отримали "посади" у лавах окупаційного "управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області". Росіяни призначили одного з них "водієм конвойної групи", а іншого — "інспектором дорожньо-патрульної служби".

Раніше ми розповідали, в Національній поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару російських військ по кафе на Харківщині. Загалом внаслідок ворожого обстрілу села Гроза загинуло 59 людей, які були на поминках загиблого військового.

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