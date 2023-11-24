В Сирии и Ираке войска США подверглись атакам с применением ракет и БпЛА
Американские войска четыре раза атаковали в Ираке и Сирии с применением ракет и боевых беспилотников. Обошлось без потерь и повреждений инфраструктуры.
Об этом заявил представитель американских военных, сообщает Reuters.
Американские войска подверглись нападению
Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника-камикадзе.
В Ираке несколько дронов-камикадзе были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада, а беспилотник был запущен с базы, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере Ирака.
Что предшествовало нападению
Группа, называющая себя Исламским сопротивлением в Ираке, которая, по мнению аналитиков, объединяет в своих рядах боевиков из нескольких иракских исламистских вооруженных групп, связанных с Ираном, заявила о нападениях на эти места раньше того же дня.
Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по вооруженной группировке Катаиб Хезболла (KH) на территории Ирака. В ходе атаки, в результате которого, сообщает KH, погибли восемь боевиков.
Нападение было осуждено правительством Ирака как эскалация и нарушение суверенитета.
Ранее мы сообщали, что 10 ноября было совершено четыре атаки на военные базы США в Ираке и Сирии в сутки. В результате обстрела пострадали военные.
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