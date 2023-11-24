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В Сирии и Ираке войска США подверглись атакам с применением ракет и БпЛА

24 ноября 2023 10:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Сирии и Ираке войска США подверглись атакам с применением ракет и БпЛА
Американские войска в Ираке. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Американские войска четыре раза атаковали в Ираке и Сирии с применением ракет и боевых беспилотников. Обошлось без потерь и повреждений инфраструктуры.

Об этом заявил представитель американских военных, сообщает Reuters.

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Американские войска подверглись нападению

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника-камикадзе.

В Ираке несколько дронов-камикадзе были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада, а беспилотник был запущен с базы, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере Ирака.

Что предшествовало нападению

Группа, называющая себя Исламским сопротивлением в Ираке, которая, по мнению аналитиков, объединяет в своих рядах боевиков из нескольких иракских исламистских вооруженных групп, связанных с Ираном, заявила о нападениях на эти места раньше того же дня.

Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по вооруженной группировке Катаиб Хезболла (KH) на территории Ирака. В ходе атаки, в результате которого, сообщает KH, погибли восемь боевиков.

Нападение было осуждено правительством Ирака как эскалация и нарушение суверенитета.

Ранее мы сообщали, что 10 ноября было совершено четыре атаки на военные базы США в Ираке и Сирии в сутки. В результате обстрела пострадали военные.

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