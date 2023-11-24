В Сирії та Іраку війська США зазнали атак із застосуванням ракет і БпЛА

Американські війська в Іраку. Фото: Reuters

Американські війська чотири рази були атаковані в Іраку та Сирії із застосуванням ракет і бойових безпілотників. Обійшлося без втрат та пошкоджень інфраструктури.

Про це заявив представник американських військових, повідомляє Reuters.

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Чиновник, який забажав лишитися анонімним, сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника-камікадзе.

В Іраку кілька дронів-камікадзе було запущено з авіабази Айн-аль-Асад на захід від Багдада, а безпілотник був запущений з бази, де розміщені сили США поблизу аеропорту Ербіль на півночі Іраку.

Що передувало нападу

Група, що називає себе Ісламським опором в Іраку, яка, на думку аналітиків, об'єднує в своїх рядах бойовиків з кількох іракських ісламістських збройних груп, пов’язаних з Іраном, заявила про напади на ці місця раніше того ж дня.

Ці атаки відбулися наступного дня після того, як США завдали удару по збройному угрупованню Катаїб Хезболла (KH) на території Іраку. Під час атаки, в результаті якого, повідомляє KH, загинули вісім бойовиків.

Напад був засуджений урядом Іраку як ескалація та порушення суверенітету.

Раніше ми повідомляли, що 10 листопада було скоєно чотири атаки на військові бази США в Іраку та Сирії за добу. Внаслідок обстрілу постраждали військові.