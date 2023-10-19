В Татарстане подростков гонят на вредное производство, потому что мужчины гибнут в Украине
Власти Татарстана (субъекта Российской Федерации) ищут замену тем, кого выслали на войну. Они хотят привлечь подростков во вредное производство.
Об этом сообщает канал "Агентство.Новости".
Детей погонят на вредное производство
"Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок, которые должны позволить детям в возрасте от 16 до 18 лет работать на работах "с вредными и (или) опасными условиями труда"", — говорится в сообщении.
О чем идет речь в законопроекте
Предложенный Татарстаном документ предусматривает работу с 16 лет по срочному трудовому договору при прохождении производственной практики для учащихся средних профессиональных учебных заведений, а также полноценное трудоустройство для выпускников.
В Совете Федерации заявили, что документ не вызывает правовых замечаний, а глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов назвал инициативу "потребностью времени" из-за кадрового голода.
Другие попытки решить кадровый голод
Это не первая инициатива, направленная на решение проблемы кадрового голода, усиленного войной в Украине. В понедельник депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что людям, осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления, разрешат работать педагогами и тренерами.
Также в апреле Госсовет Татарстана предлагал вернуться к распределению студентов в вузах. В проекте пояснительной записки отмечалась нехватка специалистов в организациях. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию проект инициативы раскритиковал, законопроект в нижнюю палату так и не внесли.
Ранее мы рассказывали, что в Москве женщина, имеющая 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинен вред их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.
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