В Татарстане подростков гонят на вредное производство, потому что мужчины гибнут в Украине

Детский труд на предприятии. Фото: Reuters, фото иллюстративный

Власти Татарстана (субъекта Российской Федерации) ищут замену тем, кого выслали на войну. Они хотят привлечь подростков во вредное производство.

Об этом сообщает канал "Агентство.Новости".

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Детей погонят на вредное производство

"Комитет Госсовета Татарстана по социальной политике подготовил проект поправок, которые должны позволить детям в возрасте от 16 до 18 лет работать на работах "с вредными и (или) опасными условиями труда"", — говорится в сообщении.

О чем идет речь в законопроекте

Предложенный Татарстаном документ предусматривает работу с 16 лет по срочному трудовому договору при прохождении производственной практики для учащихся средних профессиональных учебных заведений, а также полноценное трудоустройство для выпускников.

В Совете Федерации заявили, что документ не вызывает правовых замечаний, а глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов назвал инициативу "потребностью времени" из-за кадрового голода.

Решение кадрового голода в РФ. Фото: Скриншот

Другие попытки решить кадровый голод

Это не первая инициатива, направленная на решение проблемы кадрового голода, усиленного войной в Украине. В понедельник депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий, что людям, осужденным за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления, разрешат работать педагогами и тренерами.

Также в апреле Госсовет Татарстана предлагал вернуться к распределению студентов в вузах. В проекте пояснительной записки отмечалась нехватка специалистов в организациях. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию проект инициативы раскритиковал, законопроект в нижнюю палату так и не внесли.

Ранее мы рассказывали, что в Москве женщина, имеющая 15 детей, подозревается в торговле малолетними и причинен вред их здоровью. Она травила восьмилетнего сына препаратом, который ему запретили врачи.