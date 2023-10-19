В Татарстані підлітків женуть на шкідливе виробництво, бо чоловіки гинуть в Україні

Дитяча праця на підприємстві. Фото: Reuters, фото ілюстративне

Влада Татарстану (суб'єкта Російської Федерації) шукає заміну тим, кого відправили на війну. Вона хоче залучити підлітків на шкідливе виробництво.

Про це повідомляє канал "Агентство.Новости".

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"Комітет Держради Татарстану із соціальної політики підготував проект поправок, які мають дозволити дітям віком від 16 до 18 років працювати на роботах "зі шкідливими та (або) небезпечними умовами праці"", — говориться у повідомленні.

Про що йдеться в законопроекті

Запропонований Татарстаном документ передбачає роботу з 16 років за строковим трудовим договором під час проходження виробничої практики для учнів середніх професійних навчальних закладів, а також повноцінне працевлаштування для випускників.

У Раді Федерації заявили, що документ не викликає правових зауважень, а голова комітету Держдуми з праці Ярослав Нілов назвав ініціативу "потребою часу" через кадровий голод.

Вирішення кадрового голоду в РФ. Фото: Скриншот

Інші спроби вирішити кадровий голод

Зазначається, що це не перша ініціатива, спрямована на вирішення проблеми кадрового голоду, посиленого війною в Україні. У понеділок депутати внесли до Держдуми законопроект, який передбачає, що людям, засудженим за деякі тяжкі та особливо тяжкі злочини, дозволять працювати педагогами та тренерами.

Також у квітні Держрада Татарстану пропонувала повернутися до розподілу студентів у вишах. У проекті пояснювальної записки відзначалася нестача фахівців в організаціях. Комітет Держдуми з науки та вищої освіти проект ініціативи розкритикував, законопроект до нижньої палати так і не внесли.

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