Удары по Белгороду - названы причины

Место удара по Белгороду. Фото иллюстративное: росСМИ

Бойцы Третьей штурмовой бригады на разных участках фронта захватили многих российских военнопленных. Во время допроса украинские воины объяснили захватчикам, почему по русскому Белгороду наносятся постоянные удары.

Видео допроса пленных врагов Третья штурмовая обнародовала на своем канале в YouTube в среду, 12 июня.

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Удары по русскому Белгороду

"Белгород находится вблизи Харькова. Харьков ежедневно обстреливается ракетами С-300 в количестве от шести до 18. Конечно, будет ответ. Если бы из Белгорода не стреляли, то ударов по этому городу не было", — объясняют украинские военные.

В процессе допроса пленных российских захватчиков украинские защитники напомнили, что до полномасштабного вторжения России в Украину жители Харькова и Белгорода находились в хороших отношениях.

"До "полномасштабки" это были соседние города. Люди могли друг к другу ездить на рынок. Потом начались удары по Харькову, и, соответственно, по Белгороду тоже начало прилетать", — подчеркнул военный.

Ранее мы сообщали, что украинские защитники из Третьей штурмовой бригады взяли несколько групп российских оккупантов в плен. Они допросили вражеских военных по процессу мобилизации в России.

Кроме того, оккупанты рассказали, ставили ли перед ними задачи не брать украинских военных в плен.