Удари по Бєлгороду — названо причини

Місце удару по Бєлгороду. Фото ілюстративне: росЗМІ

Бійці Третьої штурмової бригади на різних ділянках фронту захопили багато російських військовополонених. Під час допиту українські воїни пояснили загарбникам, навіщо по російському Бєлгороду завдаються постійні удари.

Відео допиту полонених ворогів Третя штурмова оприлюднила на своєму каналі в YouTube у середу, 12 червня.

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"Бєлгород знаходиться близько до Харкова. Харків щодня обстрілюється ракетами С-300 в кількості від шести до 18. Звісно, буде відповідь. Якби з Бєлгорода не стріляли, то ударів по цьому місту не було", — пояснюють українські військові.

В процесі допиту полонених російських загарбників українські захисники нагадали, що до повномасштабного вторгнення Росії до України мешканці Харкова і Бєлгорода перебували у хороших відносинах.

"До "повномасштабки" це були сусідні міста. Люди могли одне до одного їздити на ринок. Потім почалися у дари по Харкову, і, відповідно, по Бєлгороду теж почало прилітати", — наголосив військовий.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники з Третьої штурмової бригади взяли кілька груп російських окупантів в полон. Вони допитали ворожих військових щодо процесу мобілізації в Росії.

Крім того, окупанти розповіли, чи ставили перед ними завдання не брати українських військових в полон.