Наступление из Беларуси — есть ли угроза

В ЦПД дали объяснение словам Буданова об активизации врага на севере
Глава центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о российском наступлении на северном направлении . Коваленко подчеркнул, что данное заявление не касается ситуации на границе с Белоруссией.
Сообщение об этом Коваленко обнародовал в воскресенье, 14 июля.
Ситуация на границе с Беларусью
Коваленко прокомментировал заявление Буданова о наступлении РФ на северном направлении. Он отметил, что многие украинцы решили, что речь идет о возможном наступлении захватчиков с территории Беларуси.
Впрочем, по его словам, угрозы с Беларуси нет.
Ранее стало известно, что в субботу, 13 июля, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отводе войск от границы с Украиной.
Также он решил обсудить войну с российским президентом Владимиром Путиным.
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