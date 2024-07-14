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В ЦПД дали объяснение словам Буданова об активизации врага на севере

14 июля 2024 11:48
Дмитрий Галушка - Редактор
Наступление из Беларуси — есть ли угроза
Глава центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Фото: Front News
Дмитрий Галушка - Редактор

Глава центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Кирилла Буданова о российском наступлении на северном направлении . Коваленко подчеркнул, что данное заявление не касается ситуации на границе с Белоруссией.

Сообщение об этом Коваленко обнародовал в воскресенье, 14 июля.

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Пост Андрея Коваленко. Фото: скриншот

Ситуация на границе с Беларусью

Коваленко прокомментировал заявление Буданова о наступлении РФ на северном направлении. Он отметил, что многие украинцы решили, что речь идет о возможном наступлении захватчиков с территории Беларуси.

Впрочем, по его словам, угрозы с Беларуси нет.

Ранее стало известно, что в субботу, 13 июля, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отводе войск от границы с Украиной.

Также он решил обсудить войну с российским президентом Владимиром Путиным.

Беларусь война Украина оккупанты Кирилл Буданов война в Украине Россия

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