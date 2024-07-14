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В ЦПД дали пояснення словам Буданова про активізацію ворога на півночі

14 липня 2024 11:48
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Наступ з Білорусі — чи є загроза
Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Фото: Front News
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про російський наступ на північному напрямку. Коваленко наголосив, що дана заява не стосується ситуації на кордоні з Білоруссю.

Повідомлення про це Коваленко оприлюднив у неділю, 14 липня.

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Пост Андрія Коваленка. Фото: скриншот

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Коваленко прокоментував заяву Буданова про наступ РФ на північному напрямку. Він зазначив, що багато українців вирішили, що йдеться про можливий наступ загарбників з території Білорусі.

Втім, за його словами, наразі загрози з Білорусі нема.

Раніше стало відомо, що у суботу, 13 липня, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною.

Також він вирішив обговорити війну з російським президентом Володимиром Путіним.

Білорусь війна Україна окупанти Кирило Буданов війна в Україні Росія

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