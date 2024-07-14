Наступ з Білорусі — чи є загроза

Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Фото: Front News

Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко прокоментував заяву очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова про російський наступ на північному напрямку. Коваленко наголосив, що дана заява не стосується ситуації на кордоні з Білоруссю.

Повідомлення про це Коваленко оприлюднив у неділю, 14 липня.

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Ситуація на кордоні з Білоруссю

Коваленко прокоментував заяву Буданова про наступ РФ на північному напрямку. Він зазначив, що багато українців вирішили, що йдеться про можливий наступ загарбників з території Білорусі.

Втім, за його словами, наразі загрози з Білорусі нема.

Раніше стало відомо, що у суботу, 13 липня, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною.

Також він вирішив обговорити війну з російським президентом Володимиром Путіним.