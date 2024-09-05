Мирные инициативы Путина — только ширма

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко напомнил, что российскому диктатору Владимиру Путину не нужен полноценный мир с Украиной. Он стремится добиться только полной капитуляции нашего государства.

Об этом Коваленко написал на своей странице в Telegram в четверг, 5 сентября.

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Путину нужна капитуляция Украины

"Ширма "мира" от Путина. Не стоит путать понятие мир и капитуляция, потому что Путину нужна именно капитуляция Украины. Именно Путин претендует на наши территории и "включил их в состав России", — отметил Коваленко.

Он добавил, что Украина нуждается в мире, но уточнил, что он должен быть справедливым и соответствовать нормам международного права, в чем Путин не заинтересован.

"Все разговоры о Стамбуле 2022 года не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он лжет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире — это ловушки", — подчеркнул глава ЦПД.

Коваленко объяснил, что, как и более 100 лет назад, Россия стремится разделить украинцев изнутри вокруг разных видений, чтобы они прекратили сопротивление. По его словам, Путину до сих пор нужна вся Украина.

"Ничего общего между терминами мир и капитуляция нет. Путин – это о желании капитуляции Украины", — резюмировал Коваленко.