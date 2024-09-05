Мирні ініціативи Путіна — лише ширма

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко нагадав, що російському диктатору Володимиру Путіну не потрібен повноцінний мир з Україною. Він прагне досягти лише повної капітуляції нашої держави.

Про це Коваленко написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 5 вересня.

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Путіну потрібна капітуляція України

Ширма "миру" від Путіна. Не варто плутати поняття мир і капітуляція, бо Путіну потрібна саме капітуляція України. Саме Путін претендує на наші території і "включив їх у склад Росії", — зазначив Коваленко.

Він додав, що Україна потребує миру, але уточнив, що він має бути справедливий та відповідати нормам міжнародного права, в чому Путін не зацікавлений.

"Всі розмови про Стамбул 2022 не повернуть зруйнований Бахмут, тому він бреше. Йому потрібна наша капітуляція. А розмови про мир — це пастки", — наголосив очільник ЦПД.

Коваленко пояснив, що як і понад 100 років тому, Росія прагне розділити українців зсередини навколо різних бачень, аби вони припинили опір. За його словами, Путіну досі потрібна вся Україна.

"Нічого спільного між термінами мир і капітуляція немає. Путін - це про бажання капітуляції України", — резюмував Коваленко.