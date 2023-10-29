В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза

В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза
29 октября 2023 14:53
обновлено: 14:59
Тревога в Киеве
В Украине сегодня, 29 октября, объявлена воздушная тревога. Пока угроза для Киевщины и Херсонщины.
Об этом сообщили в телеграмм-канале "Воздушная тревога".
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В настоящее время тревога объявлена в Киевской и Херсонской областях.
На сайте карты воздушных тревог в Украине тоже подтверждают эту информацию.
По данным местных СМИ, в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован вражеский беспилотник.
В Воздушных Силах ВСУ также добавили, что возможна работа ПВО по разведывательному российскому дрону в Киевской области.
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