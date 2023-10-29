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В Украине раздается воздушная тревога — где есть угроза

29 октября 2023 14:53
обновлено: 14:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза
Тревога в Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине сегодня, 29 октября, объявлена воздушная тревога. Пока угроза для Киевщины и Херсонщины.

Об этом сообщили в телеграмм-канале "Воздушная тревога".

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В настоящее время тревога объявлена в Киевской и Херсонской областях.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога"

На сайте карты воздушных тревог в Украине тоже подтверждают эту информацию.

угроза баллистики
Карта воздушных тревог

По данным местных СМИ, в воздушном пространстве Киевской области зафиксирован вражеский беспилотник.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевщина 24/7"

В Воздушных Силах ВСУ также добавили, что возможна работа ПВО по разведывательному российскому дрону в Киевской области.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные Силы ВСУ"

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