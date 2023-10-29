В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза
В Україні сьогодні, 29 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі загроза є для Київщини та Херсонщини. Відомо про ворожий безпілотник у повітряному просторі Київської області.
Про це повідомили у телеграм-каналі "Повітряна тривога".
Небезпека для двох регіонів
Наразі тривога оголошена в Київській та Херсонській областях.
На сайті мапи повітряних тривог в Україні теж підтверджують цю інформацію.
БпЛА у повітряному просторі
За даними місцевих ЗМІ, у повітряному просторі Київської області зафіксований ворожий безпілотник.
У Повітряних Силах ЗСУ також додали, що можлива робота ППО по розвідувальному російському дрону на Київщині.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.
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