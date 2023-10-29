В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза

Безпілотник у повітряному просторі. Ілюстративне фото: MKRU

В Україні сьогодні, 29 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі загроза є для Київщини та Херсонщини. Відомо про ворожий безпілотник у повітряному просторі Київської області.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Повітряна тривога".

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Наразі тривога оголошена в Київській та Херсонській областях.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряна тривога"

На сайті мапи повітряних тривог в Україні теж підтверджують цю інформацію.

Мапа повітряних тривог

БпЛА у повітряному просторі

За даними місцевих ЗМІ, у повітряному просторі Київської області зафіксований ворожий безпілотник.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Київщина 24/7"

У Повітряних Силах ЗСУ також додали, що можлива робота ППО по розвідувальному російському дрону на Київщині.

Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.