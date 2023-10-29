Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза arrow

В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза

29 жовтня 2023 14:53
оновлено: 14:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні лунає повітряна тривога — де є загроза
Безпілотник у повітряному просторі. Ілюстративне фото: MKRU
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні сьогодні, 29 жовтня, оголошено повітряну тривогу. Наразі загроза є для Київщини та Херсонщини. Відомо про ворожий безпілотник у повітряному просторі Київської області. 

Про це повідомили у телеграм-каналі "Повітряна тривога".

Читайте також:

Небезпека для двох регіонів

Наразі тривога оголошена в Київській та Херсонській областях.

загроза безпілотників
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряна тривога"

На сайті мапи повітряних тривог в Україні теж підтверджують цю інформацію. 

загроза балістики
Мапа повітряних тривог

БпЛА у повітряному просторі

За даними місцевих ЗМІ, у повітряному просторі Київської області зафіксований ворожий безпілотник. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з телеграм-каналу "Київщина 24/7"

У Повітряних Силах ЗСУ також додали, що можлива робота ППО по розвідувальному російському дрону на Київщині.

загроза безпілотників
Скриншот допису з телеграм-каналу "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по громадах Бериславського, Каховського та Херсонського районів. Внаслідок цього поранення отримали цивільні мешканці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі