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В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза существует для областей

15 января 2024 17:33
обновлено: 17:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 15 января
Ракета летит в небе. Иллюстративное фото: СНБО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В восточной и южной частях Украины объявлена воздушная тревога. Для ряда областей существует угроза применения вражеского баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Воздушная тревога в Украине 15 января

В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения РФ с востока. Опасность охватила Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Карта воздушных тревог 15 января
Карта воздушных тревог 15 января

Также ранее Воздушные силы предупреждали граждан об опасности, связанной с активностью вражеской тактической авиации.

"Воздушная тревога в Херсонской, Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения для других прифронтовых областей", — указали в ПС ВСУ.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Они ударили авиабомбами по сельхозпредприятию. Под вражеский огонь попало зернохранилище.

Добавим, захватчики обстреляли Херсонскую область. Они ранили пятерых человек, в том числе четырех спасателей.

война
Украина
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