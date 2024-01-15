В Украине объявлена воздушная тревога 15 января

Ракета летит в небе. Иллюстративное фото: СНБО

В восточной и южной частях Украины объявлена воздушная тревога. Для ряда областей существует угроза применения вражеского баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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В Украине объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения РФ с востока. Опасность охватила Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.

Скриншот поста ПС ВСУ

Карта воздушных тревог 15 января

Также ранее Воздушные силы предупреждали граждан об опасности, связанной с активностью вражеской тактической авиации.

"Воздушная тревога в Херсонской, Донецкой областях связана с активностью вражеской тактической авиации. Есть угроза применения авиационных средств поражения для других прифронтовых областей", — указали в ПС ВСУ.

Скриншот поста ПС ВСУ

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Они ударили авиабомбами по сельхозпредприятию. Под вражеский огонь попало зернохранилище.

Добавим, захватчики обстреляли Херсонскую область. Они ранили пятерых человек, в том числе четырех спасателей.