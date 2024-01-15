Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза існує для областей arrow

В Україні лунає повітряна тривога — яка загроза існує для областей

15 січня 2024 17:33
оновлено: 17:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 15 січня
Ракета летить у небі. Ілюстративне фото: СНБО
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У східній та південній частинах України оголошено повітряну тривогу. Для низки областей існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 15 січня

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння РФ зі сходу. Небезпека охопила Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області. 

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Мапа повітряних тривог 15 січня
Мапа повітряних тривог 15 січня

Також раніше Повітряні Сили попереджали громадян про небезпеку, яка пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.

"Повітряна тривога в Херсонській, Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для інших прифронтових областей", — вказали у ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.

Додамо, загарбники обстріляли Херсонську область. Вони поранили п'ятьох людей, у тому числі чотирьох рятувальників.

війна
Україна
загрози
повітряна тривога
ракети
небезпека
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі