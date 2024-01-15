В Україні оголошено повітряну тривогу 15 січня

Ракета летить у небі. Ілюстративне фото: СНБО

У східній та південній частинах України оголошено повітряну тривогу. Для низки областей існує загроза застосування ворожого балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 15 січня

В Україні оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння РФ зі сходу. Небезпека охопила Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку та Донецьку області.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Мапа повітряних тривог 15 січня

Також раніше Повітряні Сили попереджали громадян про небезпеку, яка пов'язана із активністю ворожої тактичної авіації.

"Повітряна тривога в Херсонській, Донецькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для інших прифронтових областей", — вказали у ПС ЗСУ.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харківську область. Вони вдарили авіабомбами по сільгосппідприємству. Під ворожий вогонь потрапило зерносховище.

Додамо, загарбники обстріляли Херсонську область. Вони поранили п'ятьох людей, у тому числі чотирьох рятувальників.