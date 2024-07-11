По Украине распространяется воздушная тревога

В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза в небе
В четверг, 11 июля, в Украине объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.
Воздушная тревога 11 июля
В 22:50 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".
В 22:53 Воздушные силы зафиксировали бомбардировщик Ту-22М3 в Черном море.
По состоянию на 22:59 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, 11 июля прогремели взрывы в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Также мы писали, что вечером 11 июля в городе Староконстантинов Хмельницкой области раздались взрывы.
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