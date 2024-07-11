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В Украине раздается воздушная тревога — какая угроза в небе

11 июля 2024 22:54
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
По Украине распространяется воздушная тревога
Истребитель МиГ. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В четверг, 11 июля, в Украине объявили воздушную тревогу. В настоящее время существует ракетная опасность.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил.

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В 22:50 Воздушные силы Украины сообщили, что на всей территории Украины объявлена ракетная опасность. Это связано со взлетом российского истребителя МиГ-31К. Он может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжалы".

Скриншот сообщения Воздушных сил
Скриншот сообщения Воздушных сил

В 22:53 Воздушные силы зафиксировали бомбардировщик Ту-22М3 в Черном море.

Скриншот сообщения Воздушных сил
Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 22:59 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 11 июля прогремели взрывы в результате работы сил противовоздушной обороны. В настоящее время в ряде западных и восточных областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Также мы писали, что вечером 11 июля в городе Староконстантинов Хмельницкой области раздались взрывы.

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