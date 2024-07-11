Україною шириться повітряна тривога

Винищувач МіГ. Фото: росЗМІ

У четвер, 11 липня, в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі існує ракетна небезпека.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

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Повітряна тривога 11 липня

О 22:50 Повітряні сили України повідомили, що на всій території України оголошено ракетну небезпеку. Це пов'язано зі злетом російського винищувача МіГ-31К. Він може нести гіперзвукові ракети "Кинджали".

Скриншот допису Повітряних сил

О 22:53 Повітряні сили зафіксували бомбардувальник Ту-22М3 в Чорному морі.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 22:59 карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 11 липня пролунали вибухи внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Наразі в низці західних та східних областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Також ми писали, що ввечері 11 липня в місті Старокостянтинів Хмельницької області пролунали вибухи.