В Украине раздается воздушная тревога — куда летят вражеские дроны

Рендер полета дрона Shahed-136. Фото иллюстративное: Pacific Press

Украиной вечером 19 января распространяется воздушная тревога. Сообщается о запуске вражеских дронов-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине

Как сообщается, угроза применения российской армией ударных дронов объявлена для Херсонской и Николаевской областей.

Источник: Telegram Воздушных сил

По состоянию на 21:05 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:

Источник: alerts.in.ua

Обновлено в 21:17: новая группа дронов в Николаевской области летит с юга на северо-запад.

Источник: Telegram Воздушных сил

Напомним, что ранее по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

В то же время в Украине представили новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. В нем находится "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.