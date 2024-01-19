В Украине раздается воздушная тревога — куда летят вражеские дроны
Украиной вечером 19 января распространяется воздушная тревога. Сообщается о запуске вражеских дронов-камикадзе.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога в Украине
Как сообщается, угроза применения российской армией ударных дронов объявлена для Херсонской и Николаевской областей.
По состоянию на 21:05 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
Обновлено в 21:17: новая группа дронов в Николаевской области летит с юга на северо-запад.
Напомним, что ранее по Украине уже распространялась воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.
В то же время в Украине представили новый бронебойный боеприпас для FPV-дронов. В нем находится "ударное ядро", обладающее мощным забронированным действием и большой дальностью дистанционного поражения.
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