В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони

Рендер польоту дрона Shahed-136. Фото ілюстративне: Pacific Press

Україною ввечері 19 січня поширюється повітряна тривога. Повідомляється про запуск ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повітряна тривога в Україні

Як повідомляється, загроза застосування російською армією ударних дронів оголошена для Херсонської та Миколаївської областей.

Джерело: Telegram Повітряних сил

Станом на 21:05 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:17: нова група дронів у Миколаївській області летить з півдня на північний захід.

Джерело: Telegram Повітряних сил

Нагадаємо, що раніше Україною вже розповсюджувалася повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Водночас в Україні представили новий бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. У ньому вміщене "ударне ядро", яке має потужну заброньовану дію та велику дальність дистанційного ураження.