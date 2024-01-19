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В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони

19 січня 2024 20:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони
Рендер польоту дрона Shahed-136. Фото ілюстративне: Pacific Press
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україною ввечері 19 січня поширюється повітряна тривога. Повідомляється про запуск ворожих дронів-камікадзе. 

Про це повідомляють Повітряні сили України

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Як повідомляється, загроза застосування російською армією ударних дронів оголошена для Херсонської та Миколаївської областей.

В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram Повітряних сил

Станом на 21:05 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:

В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони
Джерело: alerts.in.ua

Оновлено о 21:17: нова група дронів у Миколаївській області летить з півдня на північний захід.

В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони
Джерело: Telegram Повітряних сил

Нагадаємо, що раніше Україною вже розповсюджувалася повітряна тривога через загрозу ракетного удару. 

Водночас в Україні представили новий бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. У ньому вміщене "ударне ядро", яке має потужну заброньовану дію та велику дальність дистанційного ураження.

Україна
дрон Шахід-136
повітряна тривога
дрони

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