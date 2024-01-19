В Україні лунає повітряна тривога — куди летять ворожі дрони
Україною ввечері 19 січня поширюється повітряна тривога. Повідомляється про запуск ворожих дронів-камікадзе.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Повітряна тривога в Україні
Як повідомляється, загроза застосування російською армією ударних дронів оголошена для Херсонської та Миколаївської областей.
Станом на 21:05 карта повітряних тривог по Україні виглядає так:
Оновлено о 21:17: нова група дронів у Миколаївській області летить з півдня на північний захід.
Нагадаємо, що раніше Україною вже розповсюджувалася повітряна тривога через загрозу ракетного удару.
Водночас в Україні представили новий бронепробивний боєприпас для FPV-дронів. У ньому вміщене "ударне ядро", яке має потужну заброньовану дію та велику дальність дистанційного ураження.
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