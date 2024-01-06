В Украине раздается воздушная тревога - угроза баллистики

воздушная тревога

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где идет опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

Сумской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Херсонской;

Запорожский;

Донецкий;

Луганский.

Карта воздушных тревог

Обновлено 16:14. В ПС ВСУ добавили, что воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях связана с активностью российской тактической авиации вдоль границы.

"Угроза применения авиационного вооружения!" – предупредили в сообщении.

Также существует угроза применения баллистического вооружения для южных областей Украины.

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