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В Украине раздается воздушная тревога - угроза баллистики

6 января 2024 16:15
обновлено: 16:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине раздается воздушная тревога - угроза баллистики
воздушная тревога
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей страны.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.

угроза ракет
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

Где идет опасность

В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумской;
  • Полтавской;
  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Николаевской;
  • Херсонской;
  • Запорожский;
  • Донецкий;
  • Луганский.
угроза ракет
Карта воздушных тревог

Обновлено 16:14. В ПС ВСУ добавили, что воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях связана с активностью российской тактической авиации вдоль границы.

"Угроза применения авиационного вооружения!" – предупредили в сообщении.

Также существует угроза применения баллистического вооружения для южных областей Украины.

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