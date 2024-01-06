В Украине раздается воздушная тревога - угроза баллистики
В Украине объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза применения баллистического вооружения для восточных и южных областей страны.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"Внимание! Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области — угроза применения баллистического вооружения!" - говорится в сообщении.
Где идет опасность
В настоящее время воздушная тревога объявлена в следующих областях:
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Николаевской;
- Херсонской;
- Запорожский;
- Донецкий;
- Луганский.
Обновлено 16:14. В ПС ВСУ добавили, что воздушная тревога в Сумской и Полтавской областях связана с активностью российской тактической авиации вдоль границы.
"Угроза применения авиационного вооружения!" – предупредили в сообщении.
Также существует угроза применения баллистического вооружения для южных областей Украины.
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