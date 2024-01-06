Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

Пуск ракети. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 6 січня. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для східних та південних областей країни.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:

Сумській;

Полтавській;

Харківській;

Дніпропетровській;

Миколаївській;

Херсонській;

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській.

Мапа повітряних тривог

Де є загроза ворожої авіації

Оновлено 16:14. У ПС ЗСУ додали, що повітряна тривога на Сумщині та Полтавщині пов'язана з активністю російської тактичної авіації вздовж кордону.

"Загроза застосування авіаційного озброєння!" — попередили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Також є загроза застосування балістичного озброєння для південних областей України.

Скриншот допису з Telegram "Повітряні Сили ЗСУ"

Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.