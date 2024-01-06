Повітряна тривога в Україні 6 січня — що відомо

В Україні лунає повітряна тривога — загроза балістики
В Україні оголошено повітряну тривогу сьогодні, 6 січня. Наразі є загроза застосування балістичного озброєння для східних та південних областей країни.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Увага! Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області — загроза застосування балістичного озброєння!" — йдеться у повідомленні.
Де триває небезпека
Наразі повітряну тривогу оголошено в таких областях:
- Сумській;
- Полтавській;
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській;
- Херсонській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Луганській.
Де є загроза ворожої авіації
Оновлено 16:14. У ПС ЗСУ додали, що повітряна тривога на Сумщині та Полтавщині пов'язана з активністю російської тактичної авіації вздовж кордону.
"Загроза застосування авіаційного озброєння!" — попередили у повідомленні.
Також є загроза застосування балістичного озброєння для південних областей України.
Нагадаємо, російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.
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