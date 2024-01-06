Обстріл Херсонської області 6 січня — що відомо

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу є багато руйнувань, а саме знищено:

будівлю сільради;

модульні будиночки, де жили внутрішньо-переміщені особи;

склад з гуманітарною допомогою;

приватні автівки.

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Про загиблих та постраждалих внаслідок атаки РФ не повідомляється.

Нагадаємо, 3 січня у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.