Обстріл Херсонської області 6 січня — що відомо

Ворог вкотре обстріляв Херсонщину — в ОВА показали руйнівні наслідки
6 січня 2024 12:23
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
Російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.
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Зазначається, що внаслідок обстрілу є багато руйнувань, а саме знищено:
- будівлю сільради;
- модульні будиночки, де жили внутрішньо-переміщені особи;
- склад з гуманітарною допомогою;
- приватні автівки.
Про загиблих та постраждалих внаслідок атаки РФ не повідомляється.
Нагадаємо, 3 січня у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.
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