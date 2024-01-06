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Ворог вкотре обстріляв Херсонщину — в ОВА показали руйнівні наслідки

6 січня 2024 12:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Обстріл Херсонської області 6 січня — що відомо
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вчергове атакували Херсонську область. Сьогодні, 6 січня, внаслідок обстрілів постраждали населені пункти Тягинської громади.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу є багато руйнувань, а саме знищено:

  • будівлю сільради;
  • модульні будиночки, де жили внутрішньо-переміщені особи;
  • склад з гуманітарною допомогою;
  • приватні автівки. 
наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА
наслідки обстрілів на Херсонщині
Наслідки обстрілів РФ в Тягинській громаді. Фото: Херсонська ОВА

Про загиблих та постраждалих внаслідок атаки РФ не повідомляється.

Нагадаємо, 3 січня у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.

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