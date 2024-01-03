У Херсоні попрощалися з хлопчиком, який загинув внаслідок атаки РФ у новорічний вечір
Сьогодні, 3 січня, у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Прощання з 11-річним Глібом Федюком
Дитина перебувала на вулиці, коли російські загарбники обстріляли Корабельний район міста Херсона.
Мрочко наголосив, що Гліб не встиг загадати своє новорічне бажання, а 2023 рік став останнім Новим роком у його короткому житті.
"Хлопець міг вирости видатним піаністом, бо успішно навчався у музичній школі. Але Росія не дала йому жодного шансу. Не пробачимо! Світлий спомин маленькому янголу! Найщиріші співчуття родині!" — додав він.
Нагадаємо, у Херсоні помер хлопчик внаслідок вибуху російського снаряда. Ще одна дев'ятирічна дитина зараз перебуває в лікарні в критичному стані з тяжкою черепно-мозковою травмою.
Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Херсон 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.
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