У Херсоні попрощалися з хлопчиком, який загинув внаслідок атаки РФ у новорічний вечір

Прощання з хлопчиком, якого вбили російські окупанти в Херсоні. Фото: t.me/roman_mrochko

Сьогодні, 3 січня, у Херсоні попрощалися з Глібом Федюком, якого вбили російські окупанти у новорічний вечір. Хлопчику було 11 років.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Прощання з 11-річним Глібом Федюком

Дитина перебувала на вулиці, коли російські загарбники обстріляли Корабельний район міста Херсона.

Гліб Федюк, якого вбили окупанти в Херсоні. Фото: t.me/roman_mrochko

Мрочко наголосив, що Гліб не встиг загадати своє новорічне бажання, а 2023 рік став останнім Новим роком у його короткому житті.

Прощання з хлопчиком, якого вбили російські окупанти в Херсоні. Фото: t.me/roman_mrochko

"Хлопець міг вирости видатним піаністом, бо успішно навчався у музичній школі. Але Росія не дала йому жодного шансу. Не пробачимо! Світлий спомин маленькому янголу! Найщиріші співчуття родині!" — додав він.

Прощання з хлопчиком, якого вбили російські окупанти в Херсоні. Фото: t.me/roman_mrochko

Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Херсоні помер хлопчик внаслідок вибуху російського снаряда. Ще одна дев'ятирічна дитина зараз перебуває в лікарні в критичному стані з тяжкою черепно-мозковою травмою.

Також ми писали, що російські окупанти вкотре атакували Херсон 31 грудня. Внаслідок цього постраждало троє людей.