В Херсоне попрощались с мальчиком, который погиб в результате атаки РФ в новогодний вечер

Прощание с мальчиком, которого убили российские оккупанты в Херсоне. Фото: t.me/roman_mrochko

Сегодня, 3 января, в Херсоне попрощались с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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Прощание с 11-летним Глебом Федюком

Ребенок находился на улице, когда российские захватчики обстреляли Корабельный район города Херсона.

Глеб Федюк, которого убили оккупанты в Херсоне. Фото: t.me/roman_mrochko

Мрочко отметил, что Глеб не успел загадать свое новогоднее желание, а 2023 год стал последним Новым годом в его короткой жизни.

Прощание с мальчиком, которого убили российские оккупанты в Херсоне. Фото: t.me/roman_mrochko

"Парень мог вырасти выдающимся пианистом, потому что успешно учился в музыкальной школе. Но Россия не дала ему ни одного шанса. Не простим! Светлая память маленькому ангелу! Искренние соболезнования семье!" — добавил он.

Прощание с мальчиком, которого убили российские оккупанты в Херсоне. Фото: t.me/roman_mrochko

Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Напомним, в Херсоне умер мальчик в результате взрыва российского снаряда. Еще один девятилетний ребенок сейчас находится в больнице в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон 31 декабря. В результате пострадали три человека.