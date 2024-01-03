В Херсоне попрощались с мальчиком, который погиб в результате атаки РФ в новогодний вечер
Сегодня, 3 января, в Херсоне попрощались с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Прощание с 11-летним Глебом Федюком
Ребенок находился на улице, когда российские захватчики обстреляли Корабельный район города Херсона.
Мрочко отметил, что Глеб не успел загадать свое новогоднее желание, а 2023 год стал последним Новым годом в его короткой жизни.
"Парень мог вырасти выдающимся пианистом, потому что успешно учился в музыкальной школе. Но Россия не дала ему ни одного шанса. Не простим! Светлая память маленькому ангелу! Искренние соболезнования семье!" — добавил он.
Напомним, в Херсоне умер мальчик в результате взрыва российского снаряда. Еще один девятилетний ребенок сейчас находится в больнице в критическом состоянии с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Также мы писали, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон 31 декабря. В результате пострадали три человека.
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