Обстрел Херсонской области 6 января — что известно

Враг в очередной раз обстрелял Херсонскую область — в ОВА показали разрушительные последствия
6 января 2024 12:23
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
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Последствия российских обстрелов в Херсонской области 6 января
Отмечается, что в результате обстрела есть много разрушений, а именно уничтожено:
- здание сельсовета;
- модульные домики, где жили внутриперемещенные лица;
- состав с гуманитарной помощью;
- частные автомобили.
О погибших и пострадавших в результате атаки РФ не сообщается.
Напомним, 3 января в Херсоне попрощались с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.
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