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Враг в очередной раз обстрелял Херсонскую область — в ОВА показали разрушительные последствия

6 января 2024 12:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обстрел Херсонской области 6 января — что известно
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Последствия российских обстрелов в Херсонской области 6 января

Отмечается, что в результате обстрела есть много разрушений, а именно уничтожено:

  • здание сельсовета;
  • модульные домики, где жили внутриперемещенные лица;
  • состав с гуманитарной помощью;
  • частные автомобили.
последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА
последствия обстрелов в Херсонской области
Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

О погибших и пострадавших в результате атаки РФ не сообщается.

Напомним, 3 января в Херсоне попрощались с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.

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