Обстрел Херсонской области 6 января — что известно

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонскую область. Сегодня, 6 января, в результате обстрелов пострадали населенные пункты Тягинской громады.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

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Отмечается, что в результате обстрела есть много разрушений, а именно уничтожено:

здание сельсовета;

модульные домики, где жили внутриперемещенные лица;

состав с гуманитарной помощью;

частные автомобили.

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

Последствия обстрелов РФ в Тягинской громаде. Фото: Херсонская ОВА

О погибших и пострадавших в результате атаки РФ не сообщается.

Напомним, 3 января в Херсоне попрощались с Глебом Федюком, которого убили российские оккупанты в новогодний вечер. Мальчику было 11 лет.