В Украине пытаются сорвать закупки продуктов для армии, — Минобороны
В Украине пытаются сорвать закупки пищевых продуктов для войск. Министерство обороны отклонило участие в торгах одной из компаний по завышенным ценам, однако там подали в суд и заблокировали процесс определения победителей.
Об этом сообщает Минобороны.
Попытка сорвать закупки продуктов для войск
Так, 1 и 2 ноября на Prozorro Минобороны объявило о проведении упрощенной закупки пищевых продуктов для украинской армии. В одной из областей был выставлен лот на покупку еды.
"Одна компания-участник, которая соревновалась за этот лот, с 2016 года вообще не осуществляла какую-либо финансово-хозяйственную деятельность, ее банковские счета были закрыты, а документы на подтверждение квалификационных критериев отсутствуют", — рассказали в министерстве.
Кроме того, у компании были самые высокие ценовые предложения среди всех участников, поэтому Минобороны отклонило ее предложение на участие в торгах.
В ответ компания подала в суд и заблокировала процесс определения победителей.
"Такая деятельность свидетельствует о том, что компания приняла участие в торгах с целью сорвать процесс своевременной поставки на первый квартал 2024 года", — отметили там.
Министерство уже обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершенном уголовном правонарушении.
Также Минобороны выявило признаки использования подобной "схемы" и по другим лотам.
"Некоторые участники закупок злоупотребляют принципами открытости и прибегают к манипуляциям украинским законодательством, чтобы препятствовать проведению своевременных закупок продуктов для армии", — добавили в МО.
Напомним, что во время аудита Министерства обороны Украины были обнаружены нарушения в одной из воинских частей в Черниговской области. В результате сумма ущерба достигла почти 40 млн грн.
Также мы писали, что Министерство финансов Украины обнародовало данные расходов общего фонда государственного бюджета на оборонную сферу в октябре 2023 года. На денежное содержание военных уходит больше средств, чем на закупку техники.
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