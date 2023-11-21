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В Україні намагаються зірвати закупівлі продуктів для армії, — Міноборони

21 листопада 2023 13:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні намагаються зірвати закупівлі продуктів для армії, — Міноборони
Українські захисники в їдальні. Фото: АрміяInform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні намагаються зірвати закупівлі харчових продуктів для війська. Міністерство оборони відхилило участь у торгах однієї з компаній через завищені ціни, проте там подали до суду та заблокували процес визначення переможців.

Про це повідомляє Міноборони.

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Так, 1 та 2 листопада на Prozorro Міноборони оголосило про проведення спрощеної закупівлі харчових продуктів для українського війська. В одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі.

"Одна компанія-учасниця, яка змагалась за цей лот, з 2016 року взагалі не здійснювала будь-яку фінансово-господарську діяльність, її банківські рахунки були закриті, а документи на підтвердження кваліфікаційних критеріїв —  відсутні", — розповіли у міністерстві.

Крім того, в компанії були найвищі цінові пропозиції серед усіх учасників, тому Міноборони відхилило її пропозицію на участі в торгах.

У відповідь компанія подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. 

"Така діяльність свідчить про те, що компанія взяла участь у торгах з ціллю зірвати процес своєчасного постачання на перший квартал 2024 року", — зазначили там.

Міністерство вже звернулося до правоохоронних органів із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. 

Також Міноборони виявило ознаки використання подібної "схеми" і за іншими лотами.

"Деякі учасники закупівель зловживають принципами відкритості та вдаються до маніпуляцій українським законодавством, аби перешкоди проведенню своєчасних закупівель продуктів для армії", — додали в МО.

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Скриншот допису Міноборони
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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, що під час аудиту Міністерства оборони України було виявлено порушення в одній із військових частин у Чернігівській області. Внаслідок цього сума збитків сягнула майже 40 млн грн.

Також ми писали, що Міністерство фінансів України оприлюднило дані витрат загального фонду державного бюджету на оборонну сферу у жовтні 2023 року. На грошове утримання військових йде більше коштів, ніж на закупівлю техніки.

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