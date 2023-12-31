В Украине объявлена масштабная воздушная тревога
31 декабря 2023 10:45
Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: defence-blog.com
В Украине раздается масштабная воздушная тревога. Пока опасность продолжается для всех областей.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.
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"Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — призывали в сообщении.
Где есть опасность
Сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.
Напомним, в результате массированной ракетной атаки, устроенной РФ утром, 29 декабря, в Днепре в больнице скончался еще один пострадавший 45-летний мужчина. Врачи до последнего боролись за его жизнь.
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