В Украине объявлена масштабная воздушная тревога

Взлет МиГ-31К. Иллюстративное фото: defence-blog.com

В Украине раздается масштабная воздушная тревога. Пока опасность продолжается для всех областей.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ.

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"Зафиксирован взлет нескольких МиГ-31К ПКС РФ с аэродромов Саваслейка и Моздок. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" — призывали в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

Где есть опасность

Сейчас воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, поэтому до отбоя находитесь в укрытиях.

Карта воздушных тревог

Напомним, в результате массированной ракетной атаки, устроенной РФ утром, 29 декабря, в Днепре в больнице скончался еще один пострадавший 45-летний мужчина. Врачи до последнего боролись за его жизнь.