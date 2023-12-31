В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: defence-blog.com

В Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі небезпека триває для всіх областей.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — закликали у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека

Наразі повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України, тому до відбою перебувайте в укриттях.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки, яку влаштувала РФ зранку, 29 грудня, у Дніпрі в лікарні помер ще один постраждалий 45-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя.