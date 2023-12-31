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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

31 грудня 2023 10:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Зліт МіГ-31К. Ілюстративне фото: defence-blog.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні лунає масштабна повітряна тривога. Наразі небезпека триває для всіх областей. 

Про це повідомляє пресслужба Повітряних Сил ЗСУ.

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"Зафіксовано зліт кількох МіГ-31К ПКС РФ з аеродромів Саваслейка та Моздок. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — закликали у повідомленні. 

зліт міга
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Де триває небезпека 

Наразі повітряну тривогу оголошено у всіх регіонах України, тому до відбою перебувайте в укриттях. 

зліт міга
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки, яку влаштувала РФ зранку, 29 грудня, у Дніпрі в лікарні помер ще один постраждалий 45-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя. 

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