У Дніпрі збільшилась кількість жертв внаслідок масованої ракетної атаки РФ

Медик на місці ракетного удару в Дніпрі. Ілюстративне фото: Сергій Лисак

Внаслідок масованої ракетної атаки, яку влаштувала РФ зранку, 29 грудня, у Дніпрі в лікарні помер ще один постраждалий 45-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Загалом через терористичні дії ворога у Дніпрі загинуло сім людей. 18 постраждалих перебувають у медичних закладах, серед яких і півторарічний хлопчик.

"Більшість травмованих — у середньому стані. Двоє — важкі", — зазначив Лисак.

Скриншот допису з Telegram Сергія Лисака

Наслідки ракетної атаки РФ у Дніпрі

Зранку 29 грудня окупанти обстріляли пологовий будинок, один із торговельних центрів та житлові будинки у Дніпрі. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.

Також ми писали, що внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.

Також у торговому центрі, який постраждав внаслідок російського обстрілу Дніпра, не було людей. Завдяки цьому, загиблих та постраждалих серед працівників, а також відвідувачів немає.