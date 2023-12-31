У Дніпрі збільшилась кількість жертв внаслідок масованої ракетної атаки РФ
Внаслідок масованої ракетної атаки, яку влаштувала РФ зранку, 29 грудня, у Дніпрі в лікарні помер ще один постраждалий 45-річний чоловік. Лікарі до останнього боролися за його життя.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Скільки людей загинуло у Дніпрі через дії Росії
Загалом через терористичні дії ворога у Дніпрі загинуло сім людей. 18 постраждалих перебувають у медичних закладах, серед яких і півторарічний хлопчик.
"Більшість травмованих — у середньому стані. Двоє — важкі", — зазначив Лисак.
Наслідки ракетної атаки РФ у Дніпрі
Зранку 29 грудня окупанти обстріляли пологовий будинок, один із торговельних центрів та житлові будинки у Дніпрі. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.
Також ми писали, що внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.
Також у торговому центрі, який постраждав внаслідок російського обстрілу Дніпра, не було людей. Завдяки цьому, загиблих та постраждалих серед працівників, а також відвідувачів немає.
Читайте Новини.LIVE!