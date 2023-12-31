В Днепре увеличилось количество жертв в результате массированной ракетной атаки РФ

Медик на месте ракетного удара в Днепре. Иллюстративное фото: Сергей Лысак

В результате массированной ракетной атаки, которую устроила РФ утром, 29 декабря, в Днепре в больнице скончался еще один пострадавший 45-летний мужчина. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Всего из-за террористических действий врага в Днепре погибли семь человек. 18 пострадавших находятся в медицинских учреждениях, среди которых и полуторагодовалый мальчик.

"Большинство травмированных — в среднем состоянии. Двое — тяжелые", — отметил Лысак.

Скриншот сообщения из Telegram Сергея Лисака

Последствия ракетной атаки РФ в Днепре

Утром 29 декабря оккупанты обстреляли роддом, один из торговых центров и жилые дома в Днепре. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в результате российских ракетных обстрелов в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

Также в торговом центре, пострадавшем в результате российского обстрела Днепра, не было людей. Благодаря этому погибших и пострадавших среди работников, а также посетителей нет.