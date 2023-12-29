Ракетний удар по Дніпру — чи були люди в торговому центрі під час атаки
У торговельному центрі, який постраждав внаслідок російського обстрілу Дніпра, не було людей. Завдяки цьому, загиблих та постраждалих серед працівників, а також відвідувачів немає.
Про це розповів представник ТЦ Олексій Філіпцов для "Суспільне Дніпро".
Ракетний удар по Дніпру
За словами Філіпцова, торговельний центр працює з 09:00, а удар стався близько 07:00.
"Пошкоджені значна частина фасаду будівлі, також значні руйнування всередині: пошкоджені магазини, їхній товар", — додав представник ТЦ.
Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли пологовий будинок, один із торговельних центрів та житлові будинки у Дніпрі. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.
Також ми писали, що внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.
Додамо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.
Читайте Новини.LIVE!