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Ракетний удар по Дніпру — чи були люди в торговому центрі під час атаки

29 грудня 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ракетний удар по Дніпру — чи були люди в торговому центрі під час атаки
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: "Суспільне Дніпро"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У торговельному центрі, який постраждав внаслідок російського обстрілу Дніпра, не було людей. Завдяки цьому, загиблих та постраждалих серед працівників, а також відвідувачів немає.

Про це розповів представник ТЦ Олексій Філіпцов для "Суспільне Дніпро".

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Ракетний удар по Дніпру

За словами Філіпцова, торговельний центр працює з 09:00, а удар стався близько 07:00. 

Наслідки російського обстрілу Дніпра 29 грудня
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: "Суспільне Дніпро"

"Пошкоджені значна частина фасаду будівлі, також значні руйнування всередині: пошкоджені магазини, їхній товар", — додав представник ТЦ.

Наслідки російського обстрілу Дніпра 29 грудня
Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: "Суспільне Дніпро"

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли пологовий будинок, один із торговельних центрів та житлові будинки у Дніпрі. Внаслідок атаки РФ є загиблі та поранені.

Також ми писали, що внаслідок російського ракетного обстрілу у пологовому будинку Дніпра ніхто не загинув. Лікарі тримають цілодобовий зв'язок із породіллями.

Додамо, міністр оборони Рустем Умєров прокоментував масовану атаку російських окупантів на Україну. За його словами, з такими запасами ракет ворог може і буде продовжувати обстріли.

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