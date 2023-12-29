Ракетный удар по Днепру — были ли люди в торговом центре во время атаки

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

В торговом центре, который пострадал в результате российского обстрела Днепра, не было людей. Благодаря этому, погибших и пострадавших среди работников, а также посетителей нет.

Об этом рассказал представитель ТЦ Алексей Филипцов для "Суспільне Дніпро".

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По словам Филипцова, торговый центр работает с 09:00, а удар произошел около 07:00.

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

"Повреждены значительная часть фасада здания, также значительные разрушения внутри: повреждены магазины, их товар", — добавил представитель ТЦ.

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли роддом, один из торговых центров и жилые дома в Днепре. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в результате российского ракетного обстрела в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

Добавим, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.