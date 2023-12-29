Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ракетный удар по Днепру — были ли люди в торговом центре во время атаки arrow

Ракетный удар по Днепру — были ли люди в торговом центре во время атаки

29 декабря 2023 19:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ракетный удар по Днепру — были ли люди в торговом центре во время атаки
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В торговом центре, который пострадал в результате российского обстрела Днепра, не было людей. Благодаря этому, погибших и пострадавших среди работников, а также посетителей нет.

Об этом рассказал представитель ТЦ Алексей Филипцов для "Суспільне Дніпро".

Читайте также:

Ракетный удар по Днепру

По словам Филипцова, торговый центр работает с 09:00, а удар произошел около 07:00.

Последствия российских обстрелов Днепра 29 декабря
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

"Повреждены значительная часть фасада здания, также значительные разрушения внутри: повреждены магазины, их товар", — добавил представитель ТЦ.

Последствия российских обстрелов Днепра 29 декабря
Последствия российского обстрела Днепра. Фото: "Суспільне Дніпро"

Напомним, сегодня утром оккупанты обстреляли роддом, один из торговых центров и жилые дома в Днепре. В результате атаки РФ есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что в результате российского ракетного обстрела в роддоме Днепра никто не погиб. Врачи держат круглосуточную связь с роженицами.

Добавим, министр обороны Рустем Умеров прокомментировал массированную атаку российских оккупантов на Украину. По его словам, с такими запасами ракет враг может и будет продолжать обстрелы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

16 декабря 2023

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

16 декабря 2023

17:34 Демограф рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны

Актуальное по теме