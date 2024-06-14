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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая опасность

14 июня 2024 10:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Масштабная воздушная тревога в Украине – какая опасность
Пара истребителей МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По Украине ширится масштабная воздушная тревога. Сообщается о возможности применения баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Масштабная воздушная тревога в Украине

По сообщению ВВС, ракетная опасность была объявлена для ряда центральных регионов, в частности, Киева.

воздушная тревога
Скриншот сообщения ВС ВСУ

По сообщению мониторинговых каналов, был взлет истребителя-перехватчика МиГ-31. Борт осуществил пуск аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая опасность - фото 2
Скриншот сообщения мониторингового сообщества

По состоянию на 10:37 карта воздушных тревог выглядит так:

воздушная тревога украина
Воздушная тревога. Источник: alerts.in.ua

Обновление в 10:42 : в Киеве отбой воздушной тревоги.

Напомним, сегодня взрывы уже раздавались в Хмельницкой области из-за применения "Кинжалов" по региону.

Неспокойно было и на Киевщине : вражеские самолеты атаковали регион такими же ракетами.

воздушная тревога
Украина
ракеты
война в Украине
самолеты
истребитель

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