Масштабная воздушная тревога в Украине – какая опасность

Пара истребителей МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Фото: росСМИ

По Украине ширится масштабная воздушная тревога. Сообщается о возможности применения баллистических ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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По сообщению ВВС, ракетная опасность была объявлена для ряда центральных регионов, в частности, Киева.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По сообщению мониторинговых каналов, был взлет истребителя-перехватчика МиГ-31. Борт осуществил пуск аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

Скриншот сообщения мониторингового сообщества

По состоянию на 10:37 карта воздушных тревог выглядит так:

Воздушная тревога. Источник: alerts.in.ua

Обновление в 10:42 : в Киеве отбой воздушной тревоги.

Напомним, сегодня взрывы уже раздавались в Хмельницкой области из-за применения "Кинжалов" по региону.

Неспокойно было и на Киевщине : вражеские самолеты атаковали регион такими же ракетами.