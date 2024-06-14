Масштабная воздушная тревога в Украине – какая опасность

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая опасность
По Украине ширится масштабная воздушная тревога. Сообщается о возможности применения баллистических ракет.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Масштабная воздушная тревога в Украине
По сообщению ВВС, ракетная опасность была объявлена для ряда центральных регионов, в частности, Киева.
По сообщению мониторинговых каналов, был взлет истребителя-перехватчика МиГ-31. Борт осуществил пуск аэробаллистической ракеты "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.
По состоянию на 10:37 карта воздушных тревог выглядит так:
Обновление в 10:42 : в Киеве отбой воздушной тревоги.
Напомним, сегодня взрывы уже раздавались в Хмельницкой области из-за применения "Кинжалов" по региону.
Неспокойно было и на Киевщине : вражеские самолеты атаковали регион такими же ракетами.
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