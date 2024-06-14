Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

Пара винищувачів МіГ-31 з ракетами "Кинджал". Фото: росЗМІ

Україною шириться масштабна повітряна тривога. Повідомляється про можливість застосування балістичних ракет.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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За повідомленням від ВПС, ракетна небезпека була оголошена для ряду центральних регіонів, зокрема, Києва.

Скриншот допису ПС ЗСУ

За повідомленням моніторингових каналів, був зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31. Борт здійснив пуск аеробалістичної ракети "Кинджал" в напрямку Хмельниччини.

Скриншот допису моніторингової спільноти

Станом на 10:37 карта повітряних тривог виглядає так:

Повітряна тривога. Джерело: alerts.in.ua

Оновлення о 10:42: у Києві відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вибухи вже лунали у Хмельницькій області через застосування "Кинджалів" по регіону.

Неспокійно було й на Київщині: ворожі літаки атакували регіон такими ж ракетами.