Масштабна повітряна тривога в Україні — яка небезпека

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка небезпека
Україною шириться масштабна повітряна тривога. Повідомляється про можливість застосування балістичних ракет.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Масштабна повітряна тривога в Україні
За повідомленням від ВПС, ракетна небезпека була оголошена для ряду центральних регіонів, зокрема, Києва.
За повідомленням моніторингових каналів, був зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31. Борт здійснив пуск аеробалістичної ракети "Кинджал" в напрямку Хмельниччини.
Станом на 10:37 карта повітряних тривог виглядає так:
Оновлення о 10:42: у Києві відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні вибухи вже лунали у Хмельницькій області через застосування "Кинджалів" по регіону.
Неспокійно було й на Київщині: ворожі літаки атакували регіон такими ж ракетами.
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