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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая угроза

19 марта 2024 16:12
обновлено: 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — какая угроза
Истребитель МИГ-31К. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине во вторник, 19 марта, была объявлена масштабная воздушная тревога. Граждан предупреждают об опасности применения ракетного вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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"ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области", — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Обновлено 16:35 По данным мониторингового канала "Чому тривога?", в направлении Харьковской области фиксируют движение ракеты.

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Скриншот сообщения "Чому тривога?"

Аэродром "Саваслейка" — авиабаза в Нижегородской области РФ, на которой дислоцирован филиал четвертого Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний.

МиГ-31К — носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которая представляет угрозу всем регионам страны, поскольку имеет дальность полета 1 450 км.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 14 марта российские войска нанесли удар по центру Херсона. В результате обстрела разрушен жилой дом.

Также мы писали, что 12 марта захватчики атаковали Кривой Рог Днепропетровской области. Известно о 51 пострадавшем в результате обстрела.

оккупанты
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воздушная тревога
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