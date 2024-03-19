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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза

19 березня 2024 16:12
оновлено: 16:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу — яка загроза
Винищувач МІГ-31К. Ілюстративне фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у вівторок, 19 березня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Громадян попереджають про небезпеку застосування ракетного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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"УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Оновлено 16:35 За даними моніторингового каналу "Чому тривога?", у напрямку Харківської області фіксують рух ракети.

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Скриншот допису "Чому тривога?"

Аеродром "Саваслейка" — авіабаза в Нижегородській області РФ, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань.

МіГ-31К — носій надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни, оскільки має дальність польоту 1 450 км.

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Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 14 березня російські війська завдали удару по центру Херсона. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок.

Також ми писали, що 12 березня загарбники атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Відомо про 51 постраждалого внаслідок обстрілу.

окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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