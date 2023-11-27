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В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — что грозит украинцам

27 ноября 2023 12:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — что грозит украинцам
МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине объявлена воздушная тревога. Сейчас есть опасность для всех областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Отмечается, что из аэродрома "Моздок" вылетел вражеский МиГ-31К.

угроза мог
Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в:

  • Волынской;
  • Ровенской;
  • Житомирской;
  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Киевской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Черкасской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Кировоградской;
  • Винницкой;
  • Хмельницкой;
  • Львовской;
  • Волынской;
  • Ивано-Франковской;
  • Закарпатской;
  • Черновицкой областях.
угроза мог
Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливали Херсон вчера, 26 ноября. Было известно о попадании в Корабельный и Днепровский районы города.

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