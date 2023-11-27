В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — что грозит украинцам
27 ноября 2023 12:26
МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express
В Украине объявлена воздушная тревога. Сейчас есть опасность для всех областей.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
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Отмечается, что из аэродрома "Моздок" вылетел вражеский МиГ-31К.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в:
- Волынской;
- Ровенской;
- Житомирской;
- Черниговской;
- Сумской;
- Киевской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Черкасской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Львовской;
- Волынской;
- Ивано-Франковской;
- Закарпатской;
- Черновицкой областях.
Напомним, российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливали Херсон вчера, 26 ноября. Было известно о попадании в Корабельный и Днепровский районы города.
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