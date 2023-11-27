В Украине объявлена масштабная воздушная тревога — что грозит украинцам

МиГ-31К. Иллюстративное фото: Defense Express

В Украине объявлена воздушная тревога. Сейчас есть опасность для всех областей.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

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Отмечается, что из аэродрома "Моздок" вылетел вражеский МиГ-31К.

Скриншот сообщения из Telegram "Воздушные Силы ВСУ"

В настоящее время воздушная тревога объявлена в:

Волынской;

Ровенской;

Житомирской;

Черниговской;

Сумской;

Киевской;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Черкасской;

Донецкой;

Запорожской;

Херсонской;

Николаевской;

Одесской;

Кировоградской;

Винницкой;

Хмельницкой;

Львовской;

Волынской;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Черновицкой областях.

Карта воздушных тревог

Напомним, российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонской области обстреливали Херсон вчера, 26 ноября. Было известно о попадании в Корабельный и Днепровский районы города.